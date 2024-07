Bimbo di 11 anni muore per trend online – ora famiglia mette in guardia circa oggetto domestico che gli ha tolto la vita

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di giovedì 18 luglio 2024) I bambini non sempre capiscono le ripercussioni di seguire le tendenze che scoprono, senza sapere che a volte possono essere mortali. Questasta vivendo una tragedia straziante a causa di un fatto accaduto al loro bambino. Ora stannondo ingli altri. Continuate a leggere per saperne di più Un bambino di 11è pianto dalla suadopo essere morto in relazione a una tendenza terribilmente pericolosa sui social media. Ora lavuolere ingli altri ed esortare i genitori a parlare con i propri figli in modo che nessun altro sia vittima della stessa cosa. Una preoccupante tendenza tra i giovani su TikTok ha portato alla morte di Tommie-Lee Billington, 11, di Lancaster, Inghilterra.