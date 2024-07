Bielsa attacca l’organizzazione della Copa America La Conmebol apre un’inchiesta su di lui TyC Sports

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 18 luglio 2024) Alla(confederazione calcistica sudna) non sono piaciute le parole di, ct dell’Ururgay, in conferenza stampa.si era lamentato del. A riportarlo è il sito sudno TyC: Laha deciso di aprire un fascicolo contro l’allenatore per le sue dure critiche all’ente sudno e ai responsabili dello svolgimentocompetizione negli Stati Uniti. La federcalcio urugaiana è stata già informata via e-mail., l’esplosiva conferenza stampa contro lanella conferenza stampa primapartita contro la Colombia, valida per il terzo posto, si era lamentatoscarsa organizzazione, affermando che chi la organizza fa parte di un «covo di bugiardi».