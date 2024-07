VIDEO Conoscere tutti i vincitori di Sanremo | Marco 21 anni e la grande passione per il Festival

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Un’ottima memoria e unaper la musica, Vasco il cantante preferito, e perin particolare. Il tutto a soli 21, pochissimi per pensare di trovarsi di fronte una persona alla quale basta chiedere un anno, qualsiasi esso sia della storia delcanoro, e ricevere in risposta vincitore e canzone. In più, anche quello delle sezione giovani se gli si chiede qualcosa in epoca più recente. “Tutto è cominciato con un filmato su Youtube – così inizia il suo raccontoPetito, il protagonista di questa storia – e da lì mi sono incuriosito e appassionato. Certo l’ho visto più e più volte e alla fine ho memorizzato”. Una lista in costante aggiornamento per una kermesse chevorrebbe vivere da protagonista, da autore in particolare. “Sarebbe unsogno poter far parte di questo meccanismo.