Scuola Vancini? Ecco i motivi del nostro no

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Riceviamo e pubblichiamo: Caro Carlino, apprendiamo dalla stampa la notizia del cambio di nome dellad’Arte Cinematografica Florestanoche da anni opera a Ferrara su basi “artigianali” come più volte scritto dal suo Presidente Stefano Muroni. La notizia così come presentata esige le seguenti precisazioni a garanzia del ripristino del vero. In tutti questi anni laha utilizzato il nome dipadre Florestano senza pretesa alcuna da parte della famiglia. In verità nel tempo le cose sono cambiate e molto, in questi anni laè diventata infatti una realtà attorno alla quale girano centinaia di studenti iscritti e sponsorizzazioni pubbliche e private di portata nazionale, con un giro di affari di assoluto rilievo.