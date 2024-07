Sassuolo primo test per il gruppo di Grosso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Pronti? Via. Il ‘nuovo’di Fabio, tra le prime squadre a ritrovarsi e tra le prime a salire in quota (Ronzone, provincia di Trento) per la preparazione estiva toglie i veli. Lo fa con la prima amichevole di precampionato che varrà quel che vale a livello tecnico – gli avversari sono i dilettanti dell’ Alta Anaunia, rappresentativa di Prima Categoria – ma chissà che qualcosa non sveli a proposito dell’abito chesta cucendo addosso ai neroverdi. Che in Val di Non lavorano alla ricerca di quella concentrazione che le voci di mercato (le ultime vogliono Laurientè nel mirino anche della Lazio e Mercati molto vicino al Cosenza) sono abituate a togliere ad un club che, per il mercato che sta facendo, sembra intenzionato a cambiare il meno possibile rispetto alla scorsa stagione.