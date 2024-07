Quattro matrimoni e un funerale la poesia di Auden | il testo in italiano e inglese

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 17 luglio 2024) All’interno die un, commedia romantica del 1994 diretta da Mike Newell, l’eponima cerimonia funebre, in onore del giovane Gareth (Simon Callow), deceduto per attacco di cuore, vede il compagno della vittima, Matthew (John Hannah), recitare un’intensadel poeta anglo – americano W.H.(1907-73) sulla perdita e sull’amore. Di seguito vi proponiamo ilintegrale di Funeral Blues, prima in traduzione, e successivamente in lingua originale Fermate tutti gli orologi, staccate i telefoni, fate tacere il cane con un osso succulento, serrate i pianoforti e con un rullio smorzato Portate fuori il feretro, vi si accostino gli afflitti. Dolenti gli aeroplani volteggino in cielo, scrivano sui nembi che Egli è morto. Si allaccino nastri di crespo al collo bianco dei piccioni, i vigili indossino i guanti di tela nera.