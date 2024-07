Quando cambia il tempo in Emilia-Romagna | il caldo torrido ha le ore contate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Bologna, 17 luglio 2024 – Sono le settimane più calde dell'anno, anche in. E il belnon accenna a placarsi, anzi, l'ondata di calore continuerà per intensità anche per mercoledì 24 e giovedì 25 luglio. Tutto ciò perché “la corrente subtropicale proveniente dall'Africa sta portando masse d'aria roventi e continuerà a interessare sia i Balcani sia l'Europa Orientale”, come è stato confermato in una nota Roberto Nanni, tecnico meteorologo ‘Ampro meteo professionisti’. Temperature fino a 38 gradi Nella regione, ile l'afa raggiungeranno picchi di 38 gradi nelle città di pianura e di valle, in particolare nell'orientale e in, mentre lungo le coste il regime delle brezze placherà leggermente la calura intensa mantenendo le temperature attorno a 32-34 gradi.