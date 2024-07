Oroscopo Paolo Fox giovedì 18 luglio 2024 | Pesci creativo

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’diFox per oggi,18Ariete Buona la mattinata, mentre il pomeriggio è un po’ sottotono. Troppi impegni rischiano di farti perdere la testa. Toro Riceverai una buona notizia di lavoro. Dubbi in amore, un ex incombe. Gemelli Nuovo spazio ad incontri simpatici. Rinnova la tua vita facendo qualcosa di divertente. Cancro Grande dinamicità e voglia di impegnarti in progetti lavorativi. Arriverà il successo che meriti. Leone Porterai a termine faccende difficili grazie a chiarezza e capacità organizzativa. L’amore torna protagonista. Vergine Hai una marcia in più. Nuovi programmi e progetti per l’autunno sono da spingere al massimo. Bilancia Periodo pesante tra fine giugno e inizio, ma sta per finire: non rimuginare sul passato.