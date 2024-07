Nadia e lo scandalo di Rosalie | La diversità è ancora sotto attacco

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) "Non è mai facile essere una donna", dice nel film. E non è facile davvero, per il suo personaggio.è una giovane donna, nella Francia rurale dell’Ottocento. Una donna data in sposa a un uomo semplice, onesto, gentile. Ma del tutto impreparato a quello che lo attende.è una donna “barbuta“: ha il corpo pieno di peli, il viso coperto dalla barba. Ed è un segreto chenon può tenere per sempre.di Stéphanie Di Giusto – presentato a Cannes e mostrato all’Ortigia Film Festival di Siracusa – raccoglie molte tematiche assolutamente contemporanee, molte riflessioni su che cosa siano la femminilità, la bellezza, i rapporti fra i sessi. La protagonista èTereszkiewiz. Ventotto anni, la madre finlandese, il padre francese, un italiano perfetto. Il film è ispirato a una storia vera, quella di Clémentine Delait.