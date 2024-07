LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | bagarre pazzesca e gruppo esploso a 100 km dall’arrivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE14:35 Nemmeno il belga Philipsen fa parte delmaglia gialla. Non ci sarà dunque il testa a testa nello sprint intermedio con Girmay. Giornata favorevole all’eritreo. 14:32 Sta venendo fuori una. E’ quasi un tutti contro tutti. Big della classifica generale che hanno a disposizione pochissime unità al loro fianco. 14:29 Il plotone si è spezzato in due tronconi su questo lungo tratto di falsopiano in salita. Nella seconda parte c’è la maglia verde Girmay. Dobbiamo capire dove si trova Philipsen. Qualora il belga fosse nelmaglia gialla, si potrebbe riaprire definitivamente la lotta alla classifica a punti. 14:28 Si ritira come prevedibile Sam Bennett. Il velocista irlandese alza bandiera bianca dopo essere scivolato ad oltre 5 minuti dal