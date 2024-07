L’Espressionismo sociale di Ray Piscopo esplorando tutte le sfaccettature della realtà umana e del suo affrontare il mondo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Nel vivere attuale esistono molteplici aspetti che vanno a insinuarsi nel sentire profondo degli artisti i quali non possono fare a meno di lasciar emergere considerazioni o semplicemente rappresentazioni delle emozioni di chi scelgono di far diventare protagonista di un’opera; l’osservazione che ciascun creativo compie si traduce poi in enfasi espressiva declinata in un linguaggio affine alla propria natura, pertanto alcuni autori tendono verso l’immersione assoluta nelemotivo cancellando laper dar vita a un linguaggio di puro istinto, e dunque informale, altri invece hanno bisogno di mostrare con precisione quasi fotografica i dettagli di ciò che hanno davanti ai loro occhi, e infine alcuni pur rimanendo fortemente legati alla forma figurativa avvertono la necessità di darle un aspetto diverso, in cui tutta la gamma delle sensazioni deve manifestarsi chiaramente ...