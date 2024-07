Insieme nell’ultimo viaggio | domani i funerali di Graziana e Manuel

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024)anche nel loro ultimo. Saranno celebratiin Duomo idiHelga Todaro, la quarantenne che si è tolta la vita il 5 luglio gettandosi dal tetto di un condominio in via delle Piante, alle Celle portando con sé il figliolettoUgolini, 6 anni ancora da compiere. Nei giorni scorsi era stata svolta l’autopsia sui due corpi. La Procura ha dato finalmente il via libera alle esequie, che si terranno domattina alle 9,30 in Duomo. A celebrare isaranno il vescovo Nicolò Anselmi e i sacerdoti della parrocchia delle Celle (dove vivono i genitori della donna) e quelli della zona doveabitava con il compagno e il figlio. I parenti della giovane madre suicida hanno concordato,al compagno e alla famiglia di lui, di celebrare un funerale unico per