Inchiesta Venezia Brugnaro riunisce maggioranza | Si va avanti

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 17 luglio 2024) "Si va": è questa l'indicazione data dal sindaco di, Luigi, agli esponenti dellacomunale di centrodestra, convocati per un vertice stamani nella sede municipale di Mestre, il giorno dopo il blitz della Guardia di Finanza.Nel pomeriggio è prevista ala riunione del Consiglio comunale a cui però, secondo quanto si è appreso, non prenderà parte il primo cittadino, in quanto c'era già un ordine del giorno predefinito. Ieri, 16 luglio, sette persone sono finite ai domiciliari, due in carcere e in 18 hanno scoperto di essere indagate in una maxiper corruzione, legata alla vendita di aree pubbliche e di palazzi comunali. Tra queste anche il sindaco. Arrestato invece l’assessore comunale alla Mobilità Renato Boraso.si è detto “esterrefatto” e giura di aver “sempre fatto gli interessi della città”.