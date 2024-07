Il ’Remo Brindisi’ diventa illustre Ora inserito nei siti della Regione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La Casa Museo Remo Brindisi di Lido di Spina è stata inclusa nell’elenco regionale delle ’Case e studi delle persone illustri’, istituite grazie alla legge regionale due del 2022. La, dunque, continua a investire nel patrimonio culturale, riconoscendo luoghi di grande valore storico e artistico. La Casa Museo di Lido Spina è stata anche selezionata per ricevere un finanziamento di 5.600 euro, che supporterà la nuova edizioneguida dedicata alla sua originale architettura e collezione. Questo riconoscimento si affianca all’importante traguardo raggiunto da Ferrara con il progetto ’Vivere il Centro Studi Bassaniani a Ferrara e in rete’, che ha conquistato il primo posto nella graduatoria regionale e riceverà un contributo di 14mila euro per promuovere iniziative culturali e turistiche.