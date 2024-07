Il regista di Face Off rifà il suo miglior film d’azione per la Peacock e rilascia un primo esplosivo trailer

Leggi tutta la notizia su mistermovie

Il leggendarioJohn Woo, il visionario cineasta di/Off, Mission: Impossible II, Paycheck, Broken Arrow e Hard Boiled torna con una rivisitazione radicale del suo classico di Hong Kong del 1989, The Killer. Il progetto non solo vede ilseminale impegnato nel remake del suo stesso, ma questa nuova versione di The Killer vede anche la partecipazione del produttore premio Oscar Oppenheimer e presenta tutto ciò che gli appassionati dicercano: assassini professionisti, vendetta e numerose sparatorie esplosive.Qui di seguito potete vedere il nuovodella rivisitazione di The Killer di John Woo.