Così il cambiamento climatico sta influenzando anche la lunghezza del giorno sul nostro Pianeta

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Non solo effetti devastanti come siccità ed eventi atmosferici estremi: ilstaladelsul. La ridistribuzione della massa causata dall’innalzamento del livello del mare sta infatti provocando un aumento delladel(LOD) sulla Terra a un ritmo senza precedenti. Questo fenomeno è stato evidenziato in un nuovo studio pubblicato su Pnas (Proceedings of the National Academy of Sciences), guidato da ricercatori del Politecnico federale di Zurigo. Per millenni, ladelsulla Terra è aumentata gradualmente di alcuni millisecondi per secolo (ms/cy). Le variazioni dellaCerano principalmente dovute all’attrazione gravitazionale della Luna, che ha rallentato lentamente la rotazione terrestre.