Basket Gianmarco Pozzecco confermato ct dell’Italia nonostante la mancata qualificazione olimpica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La Federazione Italiana Pallacanestro, all’interno del Consiglio Federale svoltosi oggi, hachesarà l’allenatore della Nazionale maggiore anche per il 2025. Si tratta dell’emergere di quanto era già sostanzialmente noto, nei corridoi, da diverso tempo e già prima del Preolimpico di San Juan, nel quale gli azzurri, per via delle sconfitte con Porto Rico prima e Lituania poi, sono rimasti fuori dalle Olimpiadi. Questo il testo della parte di riassunto delle decisioni del Consiglio Federale riguardantesul sito della FIP: “sarà il Commissario Tecnico della Nazionale Senior maschile anche per l’anno 2025.