Al via la seconda edizione di Opera Seme il festival dedicato all’opera e al belcanto

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Dal 23 al 27 luglio 2024, Arezzo ospiterà ladi “”, cinque giorni dedicati al mondo dell’con concerti, spettacoli e masterclass organizzati da “Spaziocentro internazionale” e patrocinati dal Comune di Arezzo. Ilpresenta tre opere liriche: “Il matrimonio segreto” di Domenico Cimarosa, “Il parnaso confuso” e “La corona” di Christoph Willibald Gluck, oltre a un grande concerto conclusivoal “Jazz on Broadway” e masterclass professionali. “” nasce dall’incontro tra Italia e Stati Uniti, con un’apertura a cantanti in formazione e insegnanti europei e internazionali, per offrire spettacoli innovativi che guardano al passato e alla grande tradizione dell’lirica italiana.