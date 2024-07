Si superano i 40 gradi Allerta caldo estremo | meteo choc sull’Italia anche di notte | le città da bollino rosso

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 16 luglio 2024) L'anticiclone africano Caronte diventerà sempre più forte e in Europa probabilmente riuscirà a frantumare qualche record di. A spiegare cosa accadrà nei prossimi giorni ci ha pensato Antonio Sanò, fondatore de iL.it. L'anticiclone africano sarà da record: infatti il Caronte del 2024 sarà molto piùdel primo Caronte del 2012, quando le temperature al suolo faticarono a raggiungere i 37°C. Come spiega Sanò, "10-20 anni fa parlavamo diquando le massime toccavano 36-38°C, adesso arriviamo sempre più spesso agli over 40 (oltre i 40°C all'ombra). Sotto il profilo termico Caronte porterà 42°C a Foggia e Taranto, 41°C a Benevento, Siracusa, 40°C ad Agrigento e Ferrara, 37-38°C su Marche e Umbria e basso Veneto".