Muore al mare nel primo giorno di vacanza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Fano, 16 luglio 2024 – Una tranquilla mattinata disi è trasformata in tragedia, ieri, per un gruppo di pensionati di San Costanzo. Uno di loro, Rinaldo Mancini, 79 anni, è stato trovato esanime nell’acqua alta 30 centimetri e tutti i tentativi di salvarlo sono stati inutili. Il dramma si è consumato poco prima delle 9 davanti ai Bagni Hermes di Torrette, dove i nonnini avevano cominciato proprio ieri la loroalorganizzata dall’Associazione Pensionati Cerasa in collaborazione con il Comune. Due settimane, dal lunedì al venerdì, con partenza da casa in pulmino ogni mattina verso le 7 e rientro alle 11, 11,30, per trascorrere alcune ore insieme sulla spiaggia, tra amici e in serenità. Ma la serenità è durata un nonnulla, spezzatasi di colpo quando due signore del gruppo hanno visto il corpo di Mancini steso a pancia sotto a circa 4 metri dalla riva, dove l’acqua era alta sì e no 30 centimetri.