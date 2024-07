Covid perché si riaccende e quanto contano le nuove varianti come KP 3

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 16 luglio 2024) Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, di certo non si sta assistendo ad un’impennata nei ricoveri in ospedale e quindi, sul fronte della sanità pubblica, la situazione appare sotto controllo. Ma per chi ha una visione pessimistica, preoccupa la nuova piccola-grande ondata di infezioni da Sars-CoV-2 che si sta osservando in Italia. Se per ora infatti i casi (pur se non si fanno tamponi a sufficienza per avere un quadro oggettivo) appaiono in crescita, specie in alcune aree, a preoccupare è soprattutto il diffondersi di, che in qualche modo possono trovare meno “preparato” il sistema difensivo dell’organismo, sia dopo la sollecitazione dei vaccini che in seguito ad infezioni naturali. Questa situazione preoccupa soprattutto in prospettiva, per i mesi autunnali ed invernali.