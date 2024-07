Chiara Consonni Olimpiadi Parigi 2024 ciclismo su pista | scheda e giorni di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024)in famiglia per i. Oltre a Simone, già campione olimpico a Tokyo, spazio aanche ache ha mancato l’appuntamento giapponese. Anche lei sarà protagonista, come il fratello, dell’inseguimento a squadre su: l’obiettivo assieme al quartetto guidato da Marco Villa è quello di puntare alle medaglie, da campionesse d’Europa in carica. Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Ponte San Pietro, 24 giugno 1999 Sport e disciplina:su(inseguimento a squadre) Quando gareggia: martedì 6 agosto (qualificazioni inseguimento), mercoledì 7 agosto (primo turno inseguimento), mercoledì 7 agosto (finali inseguimento) .