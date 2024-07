Tra social e realtà Falsità complottisti e sciamani Se sbanda la narrazione americana

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Un po’ businessman, un po’ frontman, Donald Trump nel corso degli anni ha costruito il suo personaggio di uomo di successo a suon di libri, catene di hotel di lusso, sfrontatezza e quella hybris da self made man con la quale ha conquistato una parte di America. Poi però è arrivata la passione per la politica e a quella parte di elettorato repubblicano che lo apprezzava come imprenditore si è unita la parte più ‘profonda’ della società Usa, dedita a teorie del complotto, suprematismo e che si identifica nei Maga, dall’iconico slogan Make America Great Again (Maga). Per loro, l’ex presidente, più che un leader politico, è una vera e propria guida spirituale, una sorta di redentore venuto dopo tanti anni a sparigliare le carte della politica Usa.