Street Food una sorpresa tutta milanese La guida del Gambero rosso

(Di lunedì 15 luglio 2024) Milano – Chi sono i maestri dello? C’è anche un exploitnella2025 del, giunta quest’anno alla sua decima edizione. Tra le new entry del 2024 c’è anche Forno Del Mastro di Milano. Nel complesso sono 633 gli indirizzi più interessanti selezionati dal, tra attività stanziali e itineranti, cui è riservata un'attenzione particolare nell'appendice finale dedicata ai miglioritruck che portano le loro specialità ovunque; e con il grande ritorno del Premio Specialeon The Road, presente agli esordi della, che celebra, appunto, le eccellenze del cibo di strada itinerante. La corona spetta all'abruzzese Bracevia - Apecora che da quasi vent'anni porta in giro per l'Italia su una Fiat 500 gialla i veri arrosticini, con carni di pecora di alta qualità.