Rocambolesco Inseguimento per le Vie della Città Arrestato Ladro di SUV

(Di lunedì 15 luglio 2024) Pescara - Ieri pomeriggio, 14 luglio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e RadiomobileCompagnia di Montesilvano hannoun uomo proveniente dalla provincia di Foggia, sorpreso a rubare un SUV. L'operazione si è svolta nell'ambito dei servizi di contrasto ai reati predatori predisposti dal Comando Provinciale. Il Furto e l'Verso le 15:00, un passante ha notato due individui sospetti armeggiare vicino a un SUV in sosta lungo Via Strasburgo e ha immediatamente chiamato il 112. Un equipaggio dell'Aliquota Radiomobile è intervenuto tempestivamente, individuando il veicolo in fuga. Il conducente del SUV ha tentato di sfuggire effettuando manovre pericolose, mettendo a rischio l'incolumità dei passanti e dei militari. L'Arresto e le Prove del Crimine L'è terminato quando ilha perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro un'auto parcheggiata.