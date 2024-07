Patricelli | Cosa sarebbe successo se Trump fosse morto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ci sono stati spari che hanno cambiato la storia, altri che avrebbero potuto cambiarla, altri ancora che sono stati ininfluenti. I colpi esplosi da Gavrilo Princip il 28 giugno 1914 contro l'arciduca Francesco Ferdinando e Sofia Chotek fecero divampare la Prima guerra mondiale. Il 7 aprile 1926 Violet Gibson sparò a Benito Mussolini ma il proiettile sfiorò solo il naso del dittatore e tutto si risolse in un assai poco virile cerotto sul viso. La Grande Guerraesplosa lo stesso, l'attentato di Sarajevo anticipò solo gli eventi. Il gesto dell'irlandese a Roma forse avrebbe provocato qualche sconquasso, ma non più di tanto. I colpi sparati al premier slovacco Robert Fico difficilmente avrebbero influito nei processi internazionali, come accaduto invece con l'erede al trono imperiale austriaco e comepotuto accadere con il fondatore dell'effimero Impero italiano.