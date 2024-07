Festa grande in provincia di Latina per i 100 anni di nonna Angela

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 15 luglio 2024)Brisotto, una delle cittadine più longeve di, ha celebrato il suo centesimo compleanno a Borgo Sabotino. Nonostante i suoi 100dimostra almeno vent’di meno, incarnando il segreto dell’eterna giovinezza. La Storia diNata a Santa Lucia di Piave, indi Treviso,si è trasferita nell’Agro Pontino nel 1945, stabilendosi a Borgo Podgora. Sposata con Cipriano Alessandro Mattiuzzo, anch’egli originario di Treviso,ha lavorato duramente come bracciante agricola, oltre a prendersi cura della sua famiglia. Una vita di sacrifici e dedizione che l’ha portata a raggiungere questo importante traguardo. Celebrazioni e Omaggi Per celebrare il centenario di, l’assessore Antonio Cosentino, in rappresentanza del sindaco Matilde Celentano, le ha reso omaggio durante unaorganizzata dalla sua famiglia.