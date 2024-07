Cosa non ha funzionato nella sicurezza di Trump Il Congresso apre le indagini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 15 luglio 2024) Com’è possibile che l’attentatore Thomas Matthew Crooks, 20 anni, armato di fucile, sia riuscito a salire indisturbato su un tetto a poco più di 100 metri dal palco su cui Donald, ex presidente statunitense e candidato presidenziale per i repubblicani, teneva il comizio e ad aprire ripetutamente il fuoco causando la morte di una delle persone presenti all’evento? Si cercano risposte. Diverse commissioni della Camera dei rappresentanti e del Senato degli Stati Uniti hanno annunciato l’avvio diin merito al tentato assassinio subito sabato sera dadurante un comizio in Pennsylvania, per far luce sulle presunte falledell’evento. “La gravità di questo fallimento dellae l’agghiacciante momentostoria della nostra nazione non possono essere sottovalutati”, ha scritto il repubblicano Mark Green, presidente della commissioneinterna della Camera, in una lettera inviata a Alejandro Mayorkas, segretario per lainterna.