Chiellini fischiato dai tifosi inglesi mentre riconsegna la coppa nella finale degli Europei

(Di lunedì 15 luglio 2024) Giorgioè stato al centro dell’attenzione durante latra Spagna e Inghilterra. L’ex capitano della Nazionale italiana, che aveva vinto il titolo europeo nel 2021, ha avuto l’onore di portare il trofeo in campo, pronto per essere assegnato a una nuova squadra. Al momento delladella, Giorgioè stato apertamentedaidelusi Quandoperò si è accorto dei fischi provenienti daidell’Inghilterra, si è messo a ridere. Ma perché idell’Inghilterra hanno? Bhe, sicuramente la sconfitta ai calci di rigore ineuro 2021, tra l’altro in casa loro, non è stata molto probabilmente ancora digerita daglifu uno dei grandi protagonisti di quella splendida serata, gira ancora in rete una foto iconica ditrattiene fortemente un giocatore dell’Inghilterraprova a involarsi verso la porta.