Bellezze del territorio accessibili Torna il progetto Marche for all

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Al via i nuovi appuntamenti di "for all", ildi turismo accessibile gestito dall’Ats 15 in partenariato con la Regionenell’ambito di un programma della presidenza del consiglio dedicato al "turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità". Ilnasce dall’esigenza di realizzare attività condivise e integrate con ilcon l’obiettivo di uniretà, natura e cultura ed è rivolto a promuoverepoco conosciute consentendo anche alle persone disabili e ai loro accompagnatori di godere dei percorsi nei Comuni di Appignano, Corridonia, Macerata, Mogliano, Montecassiano, Petriolo, Pollenza, Treia e Urbisaglia. "La grande partecipazione dei primi appuntamenti difor all ci ha dimostrato il grande valore di unspeciale che promuove il turismo accessibile e inclusivo – ha commentato l’assessore Francesca D’Alessandro –.