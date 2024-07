Stellantis cresce in Europa | Italia Francia e Portogallo i mercati migliori

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 14 luglio 2024)torna are in, sfruttando alcuni dei suoistorici. Il marchio ha diffuso i dati dei primi sei mesi del 2024, sottolineando la spinta delle vendite negli Stati dove alcuni dei suoi marchi sono nati. Il gruppo infatti primeggia ine in, rimanendo in cima alle vendite con i propri modelli. In tutto il continenteha comunque fatto registrare una crescita discreta, che si è tradotta in un aumento dei volumi di vendita dello 0,9%. La quota di mercato del gruppo inha raggiunto il 18,2%, con una crescita a due cifre soprattutto nella parte orientale dell’Ue.torna are in: iper il gruppo Il gruppo automobilistico, che include i marchi dell’ex gruppo Fiat oltre a una serie di altre case francesi e statunitensi, ha pubblicato i risultati dei primi sei mesi del 2024.