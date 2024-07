Rof quando il Festival è giovane Sul palco gli allievi dell’Accademia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Vedere venti giovani cantanti provenienti da tutto il mondo rapiti dalle sculture di Pomodoro, Vangi, Guidi e poi ammirati di fronte alle tele di De Chirico, Carrà, De Pisis nelle stanze di Villa Meuccia Severi, fa già tanto Rof. La presentazione del- e dunque con glidella 36ª Accademia rossiniana - si è tenuta proprio nella casa museo di via Kennedy (ora in mano all’omonima Fondazione), che per il terzo anno collabora col Rossini Opera. A presentare il cartellone il sovrintendente del Rof Ernesto Palacio, il direttore Cristian Della Chiara e il presidente Daniele Vimini (assente solo il direttore artistico, Juan Diego Florez). I giovani finalisti (foto)(scelti tra 300 candidati), saranno impegnati oltre che con il Viaggio a Reims in concerti e recital nel territorio.