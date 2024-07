L’attentato a Trump ed il proiettile che cambia la storia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 14 luglio 2024) Washington, 14 luglio 2024 – Il sangue sulle orecchie e sul viso, le forze di sicurezza che lo circondano, il pugno alzato in segno di vittoria gridando “fight! fight!”. Ci sono momenti che restano nella, e ci sono alcune fotografie che la fanno,ndola per sempre. L’immagine dicol pugno alzato e col volto insanguinato, mentre gasa i suoi sostenitori, è già diventata un simbolo. Forse non tutti hanno ancora realizzato cos’è successo: un uomo ha cercato di uccidere l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald, tra l’altro in corsa per il bis alla Casa Bianca (leggi qui). Un attentato che mette a nudo la fragilità dell’America, alle prese con mille difficoltà che non riesce a superare, ed è grave per il Paese che traina le grandi democrazie occidentali, il quale ancora oggi si candida per essere la Nazione leader del mondo, sfidando la concorrenza cinese.