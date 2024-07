Il boia che non si è mai pentito Gli occhi di ghiaccio di Konrad quando la televisione lo scoprì

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Arezzo, 14 luglio 2024 – Alzò glidiverso il cielo, poi li riabbassò in segno di resa e infine, in una qualche forma di liberazione, li chiuse. "Vi stavo aspettando" disse Klausal giornalista Udo Gümpel della tv tedesca Ard. Fu così che ilnazista di San Polo, divenuto poi anche ex parlamentare della Spd e collaboratore dell’ex cancelliere Willy Brandt nella sua seconda vita, fu scoperto negli anni Novanta per i crimini commessi in Italia durante la Seconda guerra mondiale. In questa domenica rovente di luglio, tanti anni dopo, a San Polo, glial cielo saranno i familiari delle 64 vittime ad alzarli, perché i loro cari, massacrati 80 anni fa esatti dagli uomini della Grenadier-Regiment 274 Infanterie-Division del sottotenente Klause del colonnello Wolf Ewert, non ebbero mai la possibilità di costruirsi una seconda vita come loro e la morte, per i due capi nazisti, sopraggiunse prima della Procura militare guidata da Marco De Paolis negli anni Novanta, dopo la scoperta dei famigerati archivi della vergogna.