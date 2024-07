Che cos’è l’AR 15 il fucile semiautomatico usato per sparare a Trump

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) L'attentato a Donalddurante un comizio in Pennsylvania ha riportato l'attenzione sull’uso delle armi negli Stati Uniti e sulla facilità con cui è facile reperirle. Perall’ex presidente è statounAR-15, diventato tristemente noto per il suo coinvolgimento in numerosi altri episodi di violenza negli Stati Uniti. Cos'è l'AR-15? L'AR-15 è unsviluppato e prodotto originariamente dalla Armalite. Il nome è un acronimo di "Armalite Rifle, design 15". Dopo l'acquisizione dei diritti da parte della Colt's Manufacturing Company, "AR-15" è diventato un marchio registrato, utilizzato per indicare le versioni civili semiautomatiche delmilitare M16. Caratteristiche tecniche principali delma Tipo:Peso: da 2,27 kg a 3,9 kg Lunghezza canna: 510 mm (standard), con varianti fino a 610 mm Calibro: 5,56 mm (standard), ma disponibile in altri calibri Munizioni: .