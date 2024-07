Anatomia della flotta fantasma di Mosca Parlano Armenzoni e Pili

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 14 luglio 2024) Il commercio di petrolio è stato sin dalla nascitaFederazione Russa, e prima ancora dai tempi dell’Unione Sovietica, una preziosa fonte di introiti per il Cremlino. In seguito all’invasione su larga scala dell’Ucraina lanciata dalle forze armate russe nel febbraio del 2022, il settore petrolifero è stato ovviamente uno dei principali ad essere toccati dal regime di sanzioni imposto dall’Occidente nel tentativo di limitare l’afflusso di risorse alla Federazione Russa e al suo apparato bellico.ovviamente non è rimasta ferma a guardare, e si è mossa pressoché immediatamente per attivare canali che gli permettessero di aggirare le suddette sanzioni. Uno dei più discussi, specialmente negli ultimi mesi, è quellocosiddetta Shadow Fleet, che con le sue centinaia e centinaia di navi permette al Cremlino di commerciare il petrolio senza rispettare i limiti previsti dal regime sanzionatorio.