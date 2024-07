Torino assolti in appello per le botte alle figlie | Nei campi rom c' è violenza

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 13 luglio 2024) La Corte didiha assolto dall'accusa di maltrattamenti una coppia originaria della Romania e proveniente da un campo nomadi, accusati di aver picchiato le tre. Secondo i giudici, ladei genitori (il padre di 54 anni e la madre di 44) nei confronti delle bambine non rappresenta in questo caso un reato, perché il “contesto” e le esperienze di vita avrebbero portato la coppia a credere che “l'unico strumento disponibile per garantire ordine e disciplina in famiglia” fosse la. Con la sentenza si chiude un processo dove si sono mescolati riferimenti continui alla cultura, alla mentalità e alla psicologia delle persone coinvolte. .