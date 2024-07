LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | iniziano i Pirenei Pogacar e Vingegaard si sfidano sul Tourmalet!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della quattordicesimadelde. Si entra nel vivo di questa edizione della Grande Boucle con un tappone di montagna: entrano in scena icon l’ascesa delmalet e l’arrivo in cima al Pla d’Adet. I corridori percorreranno un totale di 151.9 km che li porteranno da Pau a Saint Lary Soulan, affrontando un totale di 4000 metri di disllo. È possibile dividere laa metà: i primi 70 chilometri sono in leggera salita e condurranno fino al traguardo volante di Esquieze-Sere. Da quel momento in poi la frazione cambierà faccia con l’inizio dell’ascesa delmalet (19 km al 7.4% di pendenza media) la cui cima è posta a circa 60 km dall’arrivo.