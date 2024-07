Kate Middleton premierà il vincitore di Wimbledon Famiglia reale divisa | William a Berlino per gli Europei

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024)siederà in tribuna per assistere alla finale del singolare maschile di2024, che andrà in scena domenica 14 luglio. Sua Altezzaha deciso di prendere parte all’atto conclusivo del terzo Slam della stagione eildel confronto tra il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz. La presenza della moglie del Principein questo imperdibile appuntamento sull’erba londinese è stato ufficializzato in una nota di Kensington Palace: “La Principessa di Galles, patrona dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, assisterà alla finale del singolare maschile dei Championships didomenica 14 luglio“. Negli ultimi mesi le apparizioni in pubblico dierano state ridotte al minimo, poiché sta sostenendo delle cure contro il cancro.