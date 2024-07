Il Molino in campo nel Bidente riparte l’avvistamento incendi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) È ripartito il servizio avvistamentinella val. Infatti fino al 30 settembre in tutti i weekend, su richiesta della Protezione Civile regionale e del Coordinamento provinciale del volontariato di Forlì, l’associazione Ildi Bertinoro-Civitella assicura i servizi di avvistamentoin due postazioni, a Montevecchio di Civitella e al passo della Braccina in territorio di S. Sofia, punto panoramico sul Parco nazionale. "Si tratta di un impegno oneroso e di responsabilità, con l’impiego di 4 unità da mattina a sera – commenta il presidente dell’associazione Gilberto Zanetti –, ma i volontari del, a cui va la riconoscenza del consiglio direttivo, anche quest’anno non si tirano indietro ben consapevoli dell’importante servizio reso alla collettività e in ausilio alla Regione".