Il funambolo che ha fatto volare i tg | cos' è successo mentre andavano in onda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (I telegiornali) Se la vogliamo vedere sul piano strettamente sportivo-agonistico-eroico, la traversata delestone Jaan Roose, noto in tutto il mondo perché autore di simili gesta già negli Emirati Arabi, in Colombia, in Nigeria, ha lasciato senza fiato una platea vastissima di appassionati. E poco importa se per una caduta a soli 80 metri dalla meta è svanito il Guinness dei Primati. Sul piano dell'audience, secondo le stime dei principali centri media tra cui OmnicomMediaGroup, la performance ha toccato oltre un miliardo di spettatori con servizi che vanno dalla Cnn a Fox, dalla BBC a canali dell'Est Europa, del Sud America e dell'Estremo Oriente.