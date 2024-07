‘Casa Emilia’ dal 22 agosto la Festa de l’Unità all’Ippodromo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Modena, 13 luglio 2024 – Torna negli spazi dell’Ippodromo di via Argiolas a Modena, per il secondo anno di fila, ladel, in calendario dal 22al 16 settembre (resterà chiusa i lunedì 26, 2 e 9 settembre, e i martedì 27, 3 e 10 settembre). Laavrà un secondo punto spettacoli, oltre all’arena, ed uno spazio ristoro street food. Ad aprire la proposta degli spettacoli saranno, il 22, Moni Ovadia ed Aldo Cazzullo con ‘Il grande romanzo della Bibbia’, il 30sul palco saliranno i ‘Modena City Ramblers’ mentre il 7 settembre Gianrico Carofiglio parlerà di felicità. Tre le mostre proposte dallae curate da Raffaele Caterino: i 100 anni de, i 40 anni dalla morte di Enrico Berlinguer e una esposizione sul disegnatore Sergio Staino.