Calcio serie D Il Forlì cementa la retroguardia Ingaggiato l’esperto Sbardella

(Di sabato 13 luglio 2024) Chiamatelo dottore. Ilblinda la difesa con Luca: feroce (sportivamente parlando) mastino classe ’93, il centrale romano, laureato in Scienze della nutrizione all’Università capitolina San Raffaele, fa della forza esplosiva la sua cifra stilistica. "Un uomo di esperienza, pronto a portare qualità e personalità nella rosa di mister Miramari", recita la nota ufficiale diramata dal club di viale Roma. Svincolatosi dalla Sambenedettese, con cui nella passata stagione ha affastellato 26 gettoni, impreziositi da 2 gol e 1 assist,vanta una sconfinata esperienza inD, categoria in cui è sceso in campo complessivamente 282 volte, firmando 15 gol e dispensando 5 assist, con le maglie di Lupa Frascati, Terracina, Chieti, Grosseto, Flaminia Civita Castellana, Avezzano, Vastese, Campobasso, Cynthialbalonga e, da ultimo, appunto Samb.