Basket l’Italia supera nettamente la Germania nel debutto agli Europei Under 20 Marangon e Faggian decisivi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) L’Ital20 inizia nel migliore dei modi l’Europeo di categoria in Polonia! Gli azzurrini battonolaper 87-67 nel primo match della fase a gironi (gruppo B) scappando nel quarto conclusivo con un parziale di 13-0 senza concedere possibilità di replicaavversari tedeschi. I ragazzi di coach Paolo Galbiati torneranno in campo domani per la seconda giornata dove affronteranno Israele (ore 20:30). Leonardoè il top scorer tricolore con 14 punti, con 13 punti equamente divisi tra Filippo Gallo, Octavio Maretto e Leonardo. Per i tedeschi invece il miglior realizzatore è Kilian Brockhoff con 13 punti, con 10 punti di Justin Onyejiaka. Buon avvio della(1-5), con Filippo Gallo che da tre tiene subitoa contatto (4-5).