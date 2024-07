Amichevole in famiglia per il Bologna | battuta la Primavera 2-0

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024), 13 luglio 2024 – Comincia con una vittoria la preparazione dei rossoblu per la stagione 2024/2025. Iltargato Italiano ha battuto 2-0 lanell’giocata a porte chiuse a Casteldebole, match, unico test previsto prima della partenza per il ritiro di Valles dove sono previste diverse gare amichevoli. Di Santiago Castro e Jens Odgaard i gol che hanno deciso la partita, con Kacper Urbanski che ha giocato una ventina di minuti dopo essersi unito agli emiliani soltanto nella giornata di ieri al termine delle vacanze post Euro 2024 con la Polonia. Stesso minutaggio anche per Nicolò Cambiaghi, terzo acquisto del calciomercato estivo e arrivato dall’Atalanta per 10 milioni più bonus con l’ufficialità data dal club di Saputo proprio ieri.