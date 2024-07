Un nuovo capitolo della mia carriera | Belen Rodriguez lascia Mediaset e firma a sorpresa con Warner Bros Discovery

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Per anni voltoda “Amici di Maria De Filippi” a “Tu si que vales”, da “Le Iene” a “Colorado”, oraha voluto cambiare passo,ndo un contratto conper la nuova stagione televisiva 2024-2025, che sarà presentata a settembre alla stampa. Dopo Fabio Fazio e Amadeus, il colosso televisivo ha deciso di puntare su un altro volto generalista per far concorrenza diretta a Rai edebutterà già dal prossimo autunno con due programmi sul Nove: sarà insieme ai PanPers alla conduzione di “Only Fun – Comico Show”, al posto di Elettra Lamborghini. Su Real Time con “Amore Alla Prova – La Crisi Del Settimo Anno”, show prodotto da Banijay Italia che vede al centro le coppie in crisi mettere in discussione la propria relazione, e già condotto per due stagioni da Giulia De Lellis.