SNAI – Europeo | Spagna favorita nella finale di Berlino Un altro gol di Yamal a 500 l' Inghilterra segue a 350

(Di venerdì 12 luglio 2024) (Adnkronos) - Domenica si assegna il titolo, con la squadra di De La Fuente avanti a 2,50 per la vittoria nei 90 minuti; a 2,80 il pareggio che porterebbe la partita ai supplementari. Kane a 3,50 e Morata a 3,75 i marcatori più indiziati Milano, 12 luglio – Se 18 anni fa afu l'Italia a salire sul tetto del mondo, ora sarà una traa conquistare il titolo di campione d'Europa. Domenica si gioca la, con le Furie Rosse favorite già nei 90 minuti: il segno «1» (laè la squadra prima nominata) susi gioca a 2,50, l'ina 3,50. In mezzo, a 2,80, l'eventualità che la partita vada ai supplementari, dove sono ancora avanti le Furie Rosse (8,25 a 10); per l'eventuale epilogo ai rigori, invece, la forbice si restringe, con il successo della squadra di De La Fuente a 8,00 e quello di Southgate a 8,25.