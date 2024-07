Kate Middleton ultime notizie Forti nausee e stanchezza Wimbledon sempre più in forse

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 12 luglio 2024)sarebbe spossata dalle cure contro il cancro che le procuranoe una generale. Per questo motivo non si sa ancora se consegnerà oppure no i premi ai vincitori diil prossimo 14 luglio., totale incertezza sunon si vede da quasi un mese, dallo scorso 15 giugno quando ha fatto la sua prima apparizione dopo la diagnosi di cancro. Il suo ritorno in pubblico al Trooping the Colour non ha significato la ripresa delle attività per conto della Corona. La Principessa del Galles si sta ancora sottoponendo a chemioterapia e ne avrà ancora per molto. Malgrado ciò, tutti sperano di poterla rivedere aha espresso il desiderio di esserci ma dipende da quanto il cancro e le terapie la fiaccano.