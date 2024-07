Jasmine Paolini l’orgoglio di papà Ugo e mamma Jacqueline | Nel tennis nostra figlia è come un treno!

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 12 luglio 2024) Bagni di Lucca esplode di orgoglio per la sua campionessa, che si prepara a giocare la finalissima di Wimbledon il 13 luglio. Ugo, ildi, non trattiene l’emozione mentre parla della: “La mia bimba è proprio un, tosta e ostinatala”. Con lui, in tribuna, ci sono la mogliee il figlio William.Leggi anche:pazzesca! Batte Vekic e vola in finale a Wimbledon, ventotto anni, ha scalato le classifiche mondiali grazie a dedizione e sacrifici. Ugo eGardiner, genitori orgogliosi, hanno sempre supportato la. Ugo gestiva un bar a Bagni di Lucca dove conobbe, trasferitasi in Italia dalla Polonia per lavorare.è cresciuta con una passione innata per il, che l’ha portata a essere la numero 5 del mondo.