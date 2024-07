I lavoratori più richiesti dalle aziende in Italia a luglio | la classifica

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 12 luglio 2024) Unioncamere, in collaborazione con il ministero del Lavoro ha pubblicato il rapporto Excelsior con le previsioni per il mondo del lavorono per. Dalla ricerca emergono le professioni più ricercatee una generica difficoltà nel reperirein, mentre continua a crescere l’occupazione nel nostro Paese. Una situazione ormai endemica all’interno del sistema produttivono, in cui mancano spesso competenze specifiche sul territorio per soddisfare le necessità delle. Gli stipendi bassi non incentivano poi l’immigrazione, sia dall’estero che interna, rendendo la crisi sempre più complessa da risolvere. I lavori piùLo studio mensile sulle previsioni del mondo del lavorono realizzato da Unioncamere in collaborazione con il ministero del lavoro svela quali sono i mestieri più difficili da reperire in